Ilfattoquotidiano.it - Il servizio meteo Usa sospende la traduzione degli avvisi di emergenza meteo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il National Weather Service, ilstatunitense, ha sospeso ildidelle allerteper i non anglofoni, compresi glid’per le siutuazioni più gravi. La decisione va a danno di circa 68 milioni di persone, di cui 42 milioni parlano spagnolo, ed è stata causata ufficialmente da una “interruzione contrattuale” (il contratto con il fornitore è scaduto). Il blocco arriva mentre l’amministrazione di Donald Trump impone nuovi tagli alla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) e al dipartimento delrologico, già sotto organico del 20%.Gli esperti avvertono che l’assenza di traduzioni può trasformare una tempesta in una trappola mortale. “Non essere in grado di leggere le allerterologiche urgenti potrebbe essere questione di vita o di morte“, sottolinea Joseph Trujillo-Falcón, ricercatore presso l’Università dell’Illinois che ha collaborato con la Noaa alla ricerca su come tradurre le informazionirologiche e climatiche al pubblico, incluso l’uso dell’intelligenza artificiale.