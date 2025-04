Il ritorno dei Bucks | le 5 cose che ricorderemo di AEW Dinasty

cose che ricorderemo del ppv, più un bonus. 4 ore e 21 minuti di ppv sono estenuanti Partiamo dai problemi. Produrre 4 ore e 21 minuti di main show + un’ora di buy in significa saziare gli appetiti degli spettatori in loco, ma mettere a dura prova la pazienza degli spettatori da casa. Chiaro che chi paga un biglietto vuole che lo spettacolo duri più possibile. Zonawrestling.net - Il ritorno dei Bucks: le 5 cose che ricorderemo di AEW Dinasty Leggi su Zonawrestling.net La All Elite Wrestling che scrive bene il finale di un ppv? Dopo quanto accaduto a Revolution, sembra quasi un miracolo. Ma so che alcuni di voi, non la pensano allo stesso modo. Eppure, qui occorre capire: preferiamo accogliere un finale coerente oppure il finale che ci saremmo aspettati? Bel dilemma. Di certo il neo di un ppv mediamente bello non è stato di certo né la scelta di (over)booking finale, né la qualità dei match che rimane sempre molto alta. Ecco allora le cinquechedel ppv, più un bonus. 4 ore e 21 minuti di ppv sono estenuanti Partiamo dai problemi. Produrre 4 ore e 21 minuti di main show + un’ora di buy in significa saziare gli appetiti degli spettatori in loco, ma mettere a dura prova la pazienza degli spettatori da casa. Chiaro che chi paga un biglietto vuole che lo spettacolo duri più possibile.

