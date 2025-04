Il rincaro dei biglietti bus Sconti Isee e nuove corse Giunta e sindacati trattano

È ripartita ieri mattina, dopo lo strappo delle scorse settimane e la parziale ricucitura di fine febbraio, la trattativa tra Giunta e sindacati relativa agli aumenti dei biglietti bus scattati lo scorso 1° marzo. L'obiettivo comune è quello di mitigare almeno in parte i rincari per gli utenti a fronte di un costo del servizio, quello per il trasporto pubblico urbano, cresciuto di 86mila euro per le casse municipali e che l'ente di piazza Matteotti ha già ammortizzato con 40mila euro di risorse proprie. Tre, in questo momento, le proposte che Cgil, Cisl e Uil hanno portato sul tavolo della vicesindaca Elisa Spada (titolare della delega ai Trasporti) e dell'assessore al Bilancio, Pierangelo Raffini. La prima prevede di congelare le tariffe ante-rincari a quanti presentano un reddito Isee entro i 25mila euro.

