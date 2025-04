Il ricordo di Paolo Benvegnù la serata Sfioriamoci apre il Mengo

Mengo Music Fest, Paolo Benvegnù tornerà protagonista anche nella 21esima edizione della manifestazione musicale dell’estate aretina. Ad inaugurare l’edizione 21 del Mengo Music Fest martedì 8 luglio infatti sarà in ricordo di Paolo Benvegnù, la serata “Sfioriamoci”. Sul palco sfileranno uno dopo l’altro tanti musicisti, artisti e amici che – come tanti – hanno avuto la fortuna di essere, appunto, sfiorati da Paolo. Ci saranno I Benvegnù che con Paolo hanno condiviso palco e studio nella sua carriera solista, Alessandro Fiori, Andrea Franchi, e poi l’attrice Amanda Sandrelli, Andrea Scanzi, Beatrice Antolini, Dente, Ermal Meta, gli ex Scisma (Gallo, Manfroi, Mazo, Poli, Tagliola, Ferrario), Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, ma anche Irene Grandi, Lamante, Marc (Venus), Marco Olivotto, e poi Marina Rei, Piero Pelù, Tosca. Lanazione.it - Il ricordo di Paolo Benvegnù, la serata “Sfioriamoci” apre il Mengo Leggi su Lanazione.it Arezzo, 9 aprile 2025 – Dopo il concerto all’alba in Fortezza che ha chiuso l’anno scorso l’ultima edizione delMusic Fest,tornerà protagonista anche nella 21esima edizione della manifestazione musicale dell’estate aretina. Ad inaugurare l’edizione 21 delMusic Fest martedì 8 luglio infatti sarà indi, la”. Sul palco sfileranno uno dopo l’altro tanti musicisti, artisti e amici che – come tanti – hanno avuto la fortuna di essere, appunto, sfiorati da. Ci saranno Iche conhanno condiviso palco e studio nella sua carriera solista, Alessandro Fiori, Andrea Franchi, e poi l’attrice Amanda Sandrelli, Andrea Scanzi, Beatrice Antolini, Dente, Ermal Meta, gli ex Scisma (Gallo, Manfroi, Mazo, Poli, Tagliola, Ferrario), Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, ma anche Irene Grandi, Lamante, Marc (Venus), Marco Olivotto, e poi Marina Rei, Piero Pelù, Tosca.

