Il riarmo ha senso solo con un esercito comune | riarmare i singoli Stati sarebbe pericoloso

di Michele SanfilippoQualche sera fa ad “8 e mezzo” Cingolani, l’amministratore delegato di Leonardo che, tra le altre cose, produce armi, ha potuto esporre il suo punto di vista sul piano dieuropeo senza un minimo di contraddittorio (cosa che ad onor del vero accade raramente), dato che tutti gli ospiti (Gruber compresa) la pensavano allo stesso modo. Ha parlato quindi con grande libertà (forse troppa) lasciando trasparire tutto il suo pensiero, anche quello più recondito.Alla domanda della conduttrice se il piano fosse un piano politico o industriale, l’ex ministro di Draghi alla transizione energetica ha risposto, con grande candore, che sì, si tratta di un piano che inizialmente non può che essere industriale. Quando poi gli è stato chiesto se i soldi spesi in armirosottratti al welfare, ha risposto che, quando c’è un’emergenza, come il tetto che fa acqua – parole sue – allora si deve spendere meno per mangiare e riparare il tetto (chissà se Grillo pensa ancora che Cingolani sia un vero grillino).