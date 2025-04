Metropolitanmagazine.it - Il retroscena sulla rottura tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: “La tradiva con una nota modella”

Il settimanale DiPiùTv riporta le dichiarazioni di amici diche ribadiscono il definitivo allontanamento tra lei e: “È tornata single, è finita anche la sua ultima storia d’amore e adesso i suoi pensieri sono solo per la figlia”, si racconta. Ma non solo, perché aleggia anche l’ipotesi che la colpa possa essere un tradimento di lui. “si è allontanata dadopo avere scoperto alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare scritti da un’altra donna che lui allena come personal trainer.” scrive la rivista che suppone si tratti di Jessica Michel Serfaty, “famosa per essere stata legata a Leonardo Maria Del Vecchio. con cui si stava per sposare due anni fa”. La storia d’amore traLa storia d’amore tra, 46 anni, e, campione europeo e mondiale di kickboxing di origini rumene, di 14 anni più giovane della ex velina, era sbocciata dopo la fine del matrimonio dellacon il chirurgo Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva, 9 anni.