Il Regno Unito sviluppa un sistema per la previsione degli omicidi con algoritmi avanzati

sviluppando un progetto per la "previsione degli omicidi" basato su alcuni algoritmi in grado di identificare le persone con le maggiori probabilità di diventare assassini. È quanto rivela il Guardian, grazie ai documenti raccolti dall'associazione Statewatch, impegnata nella difesa delle libertà civili, in seguito al ricorso al Freedom of Information Act per l'accesso ad atti non ancora pubblici. Il programma, chiamato inizialmente "progetto di previsione degli omicidi", e poi cambiato in "condivisione dei dati per migliorare la valutazione del rischio", è incentrato sulla ricerca all'interno del vasto archivio delle forze di polizia del Regno Unito per individuare i soggetti più potenzialmente pericolosi. Qualcosa che ricorda il concetto, a lungo argomento di fantascienza, al centro del film del 2002 con Tom Cruise 'Minority Report' tratto da un racconto di Philip K.

