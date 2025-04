Il regno incantato di Frozen invade la struttura commerciale tra laboratori attività ludiche e divertimento

Frozen è pronta ad invadere e trasformare gli spazi de Le Befane Shopping Centre di Rimini in un regno incantato dove a partire da venerdì 11 e fino a domenica 13 aprile sarà possibile vivere un'avventura da fiaba assieme ad Elsa, Anna e a tutti i loro amici. Dalle 9:00 alle 13:00.

