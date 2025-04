Ilfattoquotidiano.it - Il referente di Musk Andrea Stroppa è sotto scorta dopo l’incendio al Tesla Center di Roma

, considerato il principaledi Elonin Italia, è. La misura di protezione è scattataaldi via Serracapriola ala notte del 31 marzo e a seguito delle indagini che hanno confermato la natura dolosa del rogo nella concessionaria di auto. Per chi indaga, tre dispositivi sono stati collocati in punti diversi del parcheggio per innescare le fiamme: in pochi minuti sono andate distrutte 17 auto elettriche appartenenti alla casa automobilistica di Elon. La misura di protezione è stata confermata da fonti qualificate all’agenzia di stampa Ansa. Lo stessoaveva rifiutato lalo scorso 25 gennaio,che era diventato bersaglio di minacce di morte. Il nome diè entrato nel dibattito politico degli ultimi mesi per le sue aperte critiche a Fratelli D’Italia per le posizioni assunte sul ddl Spazio e per la sua strenua difesa di