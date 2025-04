Il Real Madrid non corre | 12 chilometri in meno rispetto all’Arsenal 22 rispetto al Bayern Marca

Real Madrid ha corso 12 chilometri in meno rispetto all'Arsenal. Il giorno dopo la pesante sconfitta del Real Madrid in casa dell'Arsenal. Un 3-0 che sta persino stretto agli uomini di Arteta. Il quotidiano spagnolo Marca evidenzia un dato, quello dei chilometri percorsi, che segna un divario tra le due squadre. Scrive il quotidiano spagnolo: Carlo Ancelotti ha sempre sostenuto che il Real Madrid non ha bisogno di superare i suoi rivali in Champions League per vincere le loro partite. Può avere ragione, ma non nei termini evidenziati dalle statistiche Uefa sui chilometri percorsi da ogni squadra. La differenza è abissale ed è un fatto che la dice lunga sull'atteggiamento dell'Arsenal di Arteta e del Madrid di Carletto. Perché è vero che il calcio non è una corsa, ma bisogna lottare e mettere tutto in campo.

