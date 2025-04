Il rapporto tra Giulia Cecchettin e Turetta nelle motivazioni della sentenza | i racconti degli amici

nelle 149 pagine di motivazioni relative alla sentenza di ergastolo per Filippo Turetta e il mancato riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e stalking per il 22enne che uccise l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, si fa riferimento ai racconti degli amici che descrivevano lo stato d'ansia vissuto dalla 22enne per le pretese dello studente. Leggi su Fanpage.it 149 pagine direlative alladi ergastolo per Filippoe il mancato riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e stalking per il 22enne che uccise l'ex fidanzata, si fa riferimento aiche descrivevano lo stato d'ansia vissuto dalla 22enne per le pretese dello studente.

Femminicidio Giulia Cecchettin, difesa di Turetta: "Ergastolo? È degradante e non rieduca". Processo Cecchettin, Turetta: “L’ho uccisa perché non voleva tornare con me”. ll padre di Giulia: “Vogliono c…. Cosa dice il memoriale di Turetta del suo rapporto con Giulia Cecchettin: racconto di quotidiana prevaricazione. Giulia Cecchettin, le amiche: “Un rapporto tossico, Filippo era ossessionato”. Omicidio Giulia Cecchettin, il pm chiede l’ergastolo: «Da Filippo Turetta un controllo ossessivo fino alla morte». Chiesto l'ergastolo per Filippo Turetta, il pm: "Nel primo interrogatorio mi ha preso in giro". Ne parlano su altre fonti

