Laverita.info - Il «profeta» Remuzzi si autoassolve. «Sul Covid errori di comunicazione»

Il prof che nel 2022 negava pecche e additava i no vax, ora esalta sul «Corriere» l’eredità della pandemia: «Noi esperti in confusione? No, imparavamo». Peccato spacciassero le loro opinioni come verità assolute.