Il produttore di Attack on Titan supplica Netflix | Promuovete questo nuovo anime non posso farcela da solo

produttore dello studio WIT, Ryoma Kawamura, noto soprattutto per il suo lavoro di Attack on Titan, ha chiesto a Netflix di fare di più per promuovere una nuova serie anime del suo studio sulla piattaforma. Cosa succede quando uno dei produttori dietro Attack on Titan lancia un S.O.S. a Netflix? Che bisogna ascoltare: Moonrise, la nuova serie firmata WIT Studio, rischia di passare inosservata. Ryoma Kawamura, già dietro le quinte della terza stagione della serie "Titanica" post-apocalittico, ha pubblicato su X un messaggio tanto accorato quanto inequivocabile: "Per favore, fate del vostro meglio per promuoverlo. Non posso farlo da solo. Davvero, vi prego!! È ancora sepolto in profondità. Red N Company!! È ora di mostrare al mondo la vostra potenza!". Il grido d'aiuto del produttore di Attack on Titan a Netflix Un appello diretto, quasi . Movieplayer.it - Il produttore di Attack on Titan supplica Netflix: "Promuovete questo nuovo anime, non posso farcela da solo" Leggi su Movieplayer.it Ildello studio WIT, Ryoma Kawamura, noto soprattutto per il suo lavoro dion, ha chiesto adi fare di più per promuovere una nuova seriedel suo studio sulla piattaforma. Cosa succede quando uno dei produttori dietroonlancia un S.O.S. a? Che bisogna ascoltare: Moonrise, la nuova serie firmata WIT Studio, rischia di passare inosservata. Ryoma Kawamura, già dietro le quinte della terza stagione della serie "ica" post-apocalittico, ha pubblicato su X un messaggio tanto accorato quanto inequivocabile: "Per favore, fate del vostro meglio per promuoverlo. Nonfarlo da. Davvero, vi prego!! È ancora sepolto in profondità. Red N Company!! È ora di mostrare al mondo la vostra potenza!". Il grido d'aiuto deldionUn appello diretto, quasi .

Il produttore di Attack on Titan supplica Netflix: "Promuovete questo nuovo anime, non posso farcela da solo". Il produttore di Your Name rischia la condanna per i suoi crimini. L'Attacco dei Giganti: il regista e il produttore della CG parlano della produzione dell'anime. L’attacco dei giganti: Eren ha letto il manga?. Attack On Titan 4, i produttori dell'anime parlano della nuova forma di Eren. L'Attacco dei Giganti: perché è cambiato lo studio d'animazione?. Ne parlano su altre fonti

Il produttore di Attack on Titan supplica Netflix: "Promuovete questo nuovo anime, non posso farcela da solo" - Il produttore dello studio WIT, Ryoma Kawamura, noto soprattutto per il suo lavoro di Attack on Titan, ha chiesto a Netflix di fare di più per promuovere una nuova serie anime del suo studio sulla pia ... (msn.com)

Attack on Titan: The Last Attack , tutto sul film d'animazione di Yuichiro Hayashi - Trama e curiosità sull’ultimo capitolo della serie televisiva anime tratta dall’omonimo manga, trasmesso al cinema il 3, 4 e 5 marzo, ... (esquire.com)

Da Attack on Titan a Dandadan, sempre più censure in Cina, in Giappone gli studios sono in crisi - La Cina è diventata ancora più restrittiva sui tipi di anime che possono essere trasmessi a livello nazionale, proibendo molte opere iconiche, come Sailor Moon, Mobile Suit Gundam, Attack on Titan e D ... (msn.com)