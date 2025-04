Il procuratore capo Bellelli incontra i carabinieri pescaresi nel comando provinciale in viale d' Annunzio

Il procuratore capo di Pescara Giuseppe Bellelli ha fatto visita l'8 aprile scorso al comando provinciale di via D'Annunzio a Pescara dei carabinieri, per un incontro con i comandanti di nucelo operativo e radiomobile e tutti i comandanti delle stazione della provincia. Ad accoglierlo il

