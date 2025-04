Il principe Harry portato via dall’aula di tribunale dopo le urla di una donna Poi rientra ma lancia la penna sul tavolo in segno di esasperazione

principe Harry che, tra le altre, si è trovato sullo stesso suolo del padre per circa 24 ore, ma anche questa volta, non lo avrebbe incontrato. La legge della famiglia reale britannica è sempre stata quella di tenersi il più lontano possibile dai tribunali, evitandoli come la peste, ma Harry, tra tutte le sue decisioni più ribelli, ci ha messo anche questa e proprio mentre re Carlo III si trova in visita di Stato a Roma, lui è entrato alla High Court per portare avanti la sua battaglia contro il ministero dell'Interno britannico. Come se non bastasse, però, mentre si stava tenendo l'udienza, poco prima che il re iniziasse il suo discorso ufficiale nel parlamento italiano, il duca del Sussex veniva portato fuori dalla High Court dalle sue guardie del corpo per ragioni di sicurezza.

