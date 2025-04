Movieplayer.it - Il primo anime rilasciato negli USA è stato restaurato dopo 60 anni grazie all'IA

La classica serie in bianco e nero che ha varcato il Giappone ed è approdata fino in America, è stata restaurata completamente a colori dall'IA e trasmessa in prima serata60. Sessant'aver varcato per la prima volta i confini del Giappone e conquile televisioni americane, Astro Boy rinasce in una nuova veste: più vivido, più fluido, e per la prima volta interamente a colori. Ed è tutto merito dell'IA. Astro Boy: iltrasmesso in America rivive a colori60Era il settembre del 1963 quando gli spettatori statunitensi conobbero il robot bambino ideato da Osamu Tezuka, un'opera che avrebbe segnato il punto di partenza per il legame trae pubblico occidentale. Ora,a un intervento di restauro digitale basato su tecnologie di .