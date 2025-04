Il prezzo del gas chiude pesante perde il 7%

pesante per il gas che lascia sul terreno il 7%. Ad Amsterdam i contratti Ttf archiviano la giornata a 33,67 euro al megawattora sui livelli di settembre dello scorso anno. Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude pesante, perde il 7% Leggi su Quotidiano.net Chiusuraper il gas che lascia sul terreno il 7%. Ad Amsterdam i contratti Ttf archiviano la giornata a 33,67 euro al megawattora sui livelli di settembre dello scorso anno.

Il prezzo del gas chiude pesante, perde il 7%. Il prezzo del gas chiude pesante, perde il 7%. Pechino risponde a Trump: dazi dell'84%. Bruxelles, 25% su prodotti Usa per 21 miliardi. Amazon annulla alcuni ordini dalla Cina. Dazi travolgono borse mondiali, incubo recessione: Milano cede il 3,6%, Parigi -3,35: male lusso e banche. Le Borse di oggi, 2 gennaio. Europa apre il 2025 in rialzo poi vira in negativo, gas rallenta. La pesante eredità del "Piano" Draghi-Cingolani per la riduzione dei consumi di gas. Ne parlano su altre fonti

Il prezzo del gas chiude pesante, perde il 7% - Chiusura pesante per il gas che lascia sul terreno il 7%. Ad Amsterdam i contratti Ttf archiviano la giornata a 33,67 euro al megawattora sui livelli di settembre dello scorso anno. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Il prezzo del gas chiude in flessione a 42,6 euro - Il prezzo del gas chiude in calo a 42,6 euro, dopo un avvio con un picco ad oltre 45 euro al megawattora. Ad innescare l'iniziale slancio il bombardamento ad una stazione di pompaggio nella ... (msn.com)

Il prezzo del gas chiude in lieve rialzo a 42,75 euro - Il prezzo del gas, dopo una seduta in saliscendi, chiude in lieve rialzo a 42,75 euro al megawattora. I contratti Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, segnano un +0,34 per cento. (quotidiano.net)