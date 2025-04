Il prezzo del gas chiude pesante perde il 7%

pesante per il gas che lascia sul terreno il 7%. Ad Amsterdam i contratti Ttf archiviano la giornata a 33,67 euro al megawattora sui livelli di settembre dello scorso anno. Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude pesante, perde il 7% Leggi su Quotidiano.net Chiusuraper il gas che lascia sul terreno il 7%. Ad Amsterdam i contratti Ttf archiviano la giornata a 33,67 euro al megawattora sui livelli di settembre dello scorso anno.

Il prezzo del gas chiude pesante, perde il 7%. Pechino risponde a Trump: dazi dell'84%. Bruxelles, 25% su prodotti Usa per 21 miliardi. Amazon annulla alcuni ordini dalla Cina. Dazi travolgono borse mondiali, incubo recessione: Milano cede il 3,6%, Parigi -3,35: male lusso e banche. Le Borse di oggi, 2 gennaio. Europa apre il 2025 in rialzo poi vira in negativo, gas rallenta. La pesante eredità del "Piano" Draghi-Cingolani per la riduzione dei consumi di gas.

