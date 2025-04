Il petrolio in forte calo a New York perde il 601%

petrolio è in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 6,01% a 56,02 dollari al barile. Avanzano invece le quotazioni dell'oro, che salgono del 3,02% a 3.080,60 dollari l'oncia. Quotidiano.net - Il petrolio in forte calo a New York, perde il 6,01% Leggi su Quotidiano.net Ilè ina New, dove le quotazioni perdono il 6,01% a 56,02 dollari al barile. Avanzano invece le quotazioni dell'oro, che salgono del 3,02% a 3.080,60 dollari l'oncia.

Petrolio e gas in forte calo, con i dazi timori per recessione - Il petrolio e il gas sono in netto calo dopo l'avvio dei dazi decisi da Donald Trump. Gli analisti vedono il rischio di una recessione a causa del forte impatto provocato dalla guerra commerciale. (AN ... (ansa.it)

Dazi, prezzo del petrolio in calo. Si spenderà meno per fare il pieno di benzina? Lo scenario - Negli ultimi giorni il prezzo dei carburanti è aumentato in modo signficativo. Stando alle ultime rilevazioni dell' Osservatorio Carburanti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il ... (affaritaliani.it)