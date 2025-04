Il perito Emiliano Giardina difeso dai Poggi cos' è la ricusazione e perché la Procura l' ha richiesta

ricusazione del professor Emiliano Giardina come consulente per l’incidente probatorio: ecco di cosa si tratta Notizie.virgilio.it - Il perito Emiliano Giardina difeso dai Poggi, cos'è la ricusazione e perché la Procura l'ha richiesta Leggi su Notizie.virgilio.it Delitto di Garlasco, chiesta ladel professorcome consulente per l’incidente probatorio: ecco di cosa si tratta

Garlasco, cos’è successo nell’udienza su Sempio e perché la giudice si è riservata sulla nomina di Giardina - Dopo 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi avvocati e consulenti si sono ritrovati al Tribunale di Pavia per la prima udienza sull'incidente probatorio ... (fanpage.it)

Garlasco, scontro in aula: la Procura ricusa il genetista Giardina, la difesa di Stasi vuole escludere Garofano - Davanti al gip di Pavia , il caso dell’omicidio di Chiara Poggi – la giovane uccisa nel 2007 a Garlasco , per cui l’ex fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni – torna a ... (informazione.it)

Caso Garlasco, la Procura di Pavia chiede la ricusazione del genetista Giardina - La Procura di Pavia ha chiesto la ricusazione di Emiliano Giardina, il genetista forense nominato dal gip Daniela Garlaschelli per occuparsi delle analisi genetiche nel maxi incidente probatorio nelle ... (ansa.it)