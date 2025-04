Sololaroma.it - Il pareggio contro la Juventus non è un affare: la Roma deve vincere contro la Lazio

In questi giorni molti hanno definito illaun risultato da mettere in cassaforte. Se da una parte si considera sicuramente la qualità della rosa bianconera, dall’altra bisogna anche considerare il delicato momento nel quale si trova. Il cambio di allenatore è stato sicuramente un colpo difficile da digerire, ma che allo stesso tempo ha portato nuovo spirito tra le fila della Vecchia Signora e lo si è visto anche nell’atteggiamento della squadra all’Olimpico. Gli uomini di Tudor sono stati aggressivi, propositivi e hanno provato a vincerla fino alla fine. Nonostante ciò, laaveva tutte le carte in tavola per uscire vincitrice dalla partita.Anche in un primo tempo dove si sono viste solo ombre, i giallorossi hanno avuto due occasioni nitide da gol che non hanno sfruttato.