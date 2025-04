Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Aprile 2025 | Rosa Lascia Il Paradiso!

Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Aprile 2025: Rosa decide di licenziarsi per inseguire il sogno di diventare giornalista con Tancredi. Buone notizie invece per Adelaide!Il Paradiso Delle Signore prosegue e, nel corso della settimana dal 14 al 18 ottobre 2025, al centro dell'attenzione c'è Rosa. Infatti quest'ultima prende una decisione inaspettata e sceglie di licenziarsi, abbandonando per sempre Il Paradiso. Spazio anche ad Adelaide, per la quale arrivano buone notizie dopo la delicata operazione s cui si era sottoposta. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il Paradiso Delle Signore: dove eravamo rimasti?Guido rivela qualcosa di inaspettato a Matteo. Tutti ormai hanno ben chiaro il fatto che il produttore cinematografico sia attratto da Odile, tranne la diretta interessata.

