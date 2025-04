Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni 10 aprile | Matteo pronto a confessare il suo amore a Odile

Matteo torna con le idee più chiare su Odile. Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 3 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Rita lascia il Paradiso per sfuggire alle pressioni di Tancredi, cresce la complicità tra Delia e Botteri. Nell'episodio precedente Adelaide si sta riprendendo e finalmente arriva il tanto atteso incontro con Marcello: i due possono riabbracciarsi, mentre Umberto, ormai, è costretto a farsi da parte. Nel frattempo, Ciro si oppone alla partenza di Agata per Roma, dove le Veneri parteciperanno al programma radiofonico della Rai "Bandiera Gialla", dedicato ai .

