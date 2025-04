Ilgiorno.it - Il paese magico dei donatori. Pubblicate le foto dei 256 eroi e del piccolo Nicholas Green

Leggi su Ilgiorno.it

Lo hanno distribuito in questi giorni. Obiettivo, raggiungere le case di circa 12.000 persone su 26.000 abitanti di Giussano. Per raccontare una storia incredibile, la magia deldi. Stiamo parlando di Giussano, dove si registrano finora (ce n’è appena stato un altro) 256conosciuti: 30 di organi, 226 di cornee, 144 gli uomini, 112 le donne. Mirko Tosetto il più giovane, 15 anni, nel 1992; Ottavia Blanda di Giussano la meno. giovane, 98 anni, nel 2019. Il periodico si intitola “La cittadella della donazione 4.0”) . Dove “4” sta per il numero di pubblicazioni che si susseguite finora da quando il presidente Pietro Gallo () ha deciso di dare voce all’enorme lavoro che la sezione Aido di Giussano dal 1979. Dentro tantegrafie: con i nomi e i cognomi e i dati essenziali di tutti ial momento conosciuti in