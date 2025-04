Anteprima24.it - Il padre del ragazzo rapito: “Ho avuto paura, la sua telefonata era surreale”

Tempo di lettura: 2 minuti“Gli attimi più difficili sono stati quelli di non avere più certezza di rivedere mio figlio”. Lo ha detto Pino, ildel 15enneieri a San Giorgio a Cremano e poi rilasciato dopo alcune ore. “Si combatteva con questa continua pressione, la richiesta immediata di avere soldi, di incontrarmi, di dovermi liberare dalla Polizia”, racconta il. “Ed essendo da sempre una persona sincera, anche in quella situazione, ho scelto di dire la verità: cioè che ero dalla Polizia che non mi avrebbe mai lasciato andare e fare cose di testa mia”. E a chi gli chiede se ieri, durante le ore del sequestro, iri gli avessero mandato foto del figlio o dato la possibilità di sentirlo, lui risponde: “Assolutamente no. Mio figlio l’ho sentito quando mi ha telefonato personalmente dal telefono di unche ringrazio pubblicamente”.