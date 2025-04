Lanazione.it - Il nuovo Testo Unico del Turismo, in vigore dal 9 gennaio 2025, icontro col Pd

Arezzo, 9 aprile– Oggi mercoledì 9 aprile alle ore 18.30 presso il Circolo Aurora in Piazza S. Agostino, il Partito Democratico provinciale di Arezzo e il Partito Democratico della Toscana presenteranno ildel, indal 9. All’incontro parteciperanno l’Assessore regionale alLeonardo Marras, il Presidente della Commissione Sviluppo Economico Gianni Anselmi e i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis. “La serata – spiega la Segretaria provinciale Barbara Croci – rientra nel percorso di approfondimento e presentazione delle nuove Leggi regionali della Toscana, in questa occasione i lavori della Consulta degli amministratori saranno aperti per offrire un’occasione di confronto tra amministratori, categorie economiche e cittadini interessati sulle opportunità offerte dalla nuova normativa, in un settore strategico come il, sempre più centrale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.