Il nonno di Greta Ferro non vedrà mai le scene di sesso con Can Yaman ne Il Turco per il suo bene

Yaman nella fiction in costume di Canale 5 Il Turco, l'attrice ha svelato la vita sul set tra corsetti, fango e scene d'amore (con qualche imbarazzo). Si chiama Gloria, vive nel Medioevo e ha lo sguardo fiero di chi non ha paura di niente. Greta Ferro interpreta la protagonista femminile de Il Turco, la miniserie kolossal con Can Yaman, in onda su Canale 5 l'8 e il 15 aprile. E già solo dalla trama - e dalla prima puntata - si capisce che ne vedremo delle belle: lei lo salva, lui si innamora, il paese mormora. Tra corsetti stretti, fango e gelo: la vita sul set di Greta Ferro Girare una serie in costume non è mai una passeggiata, ma per Greta Ferro è stata un'esperienza . Movieplayer.it - Il nonno di Greta Ferro non vedrà mai le scene di sesso con Can Yaman ne Il Turco, per il suo bene Leggi su Movieplayer.it Accanto a Cannella fiction in costume di Canale 5 Il, l'attrice ha svelato la vita sul set tra corsetti, fango ed'amore (con qualche imbarazzo). Si chiama Gloria, vive nel Medioevo e ha lo sguardo fiero di chi non ha paura di niente.interpreta la protagonista femminile de Il, la miniserie kolossal con Can, in onda su Canale 5 l'8 e il 15 aprile. E già solo dalla trama - e dalla prima puntata - si capisce che ne vedremo delle belle: lei lo salva, lui si innamora, il paese mormora. Tra corsetti stretti, fango e gelo: la vita sul set diGirare una serie in costume non è mai una passeggiata, ma perè stata un'esperienza .

Il nonno di Greta Ferro non vedrà mai le scene di sesso con Can Yaman ne Il Turco, per il suo bene - Si chiama Gloria, vive nel Medioevo e ha lo sguardo fiero di chi non ha paura di niente. Greta Ferro interpreta la protagonista femminile de Il turco, la miniserie kolossal con Can Yaman, in onda su C ... (msn.com)

“Il turco”, Greta Ferro: «Adoro il Medioevo anche se chiudere il corsetto…» - Nella fiction recita accanto al bel Can Yaman. E qui racconta come è stato vivere un inverno in Ungheria (al gelo!) ... (sorrisi.com)

Greta Ferro chi è Gloria Il Turco: fidanzato Germano Invernizzi/ “Intimità Can Yaman? Si chiede solo a donne” - Greta Ferro, chi è l'attrice di Gloria ne Il Turco, il fidanzato Germano Invernizzi, età e film e lo sfogo sulle illazioni su Can Yaman: "Solo alle donne" ... (ilsussidiario.net)