Il Napoli segue con interesse Kulusevski | anche il Milan sull’ex Juve

Napoli continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Dejan Kulusevski, esterno offensivo svedese attualmente al Tottenham. Il giocatore, classe 2000, è stato recentemente accostato di nuovo al club partenopeo da fonti inglesi, che rilanciano l’ipotesi di un suo ritorno in Serie A già nella finestra di mercato estiva. Kulusevski, che ha già .L'articolo Il Napoli segue con interesse Kulusevski: anche il Milan sull’ex Juve Leggi su Dailynews24.it Ilcontinua a monitorare con grande attenzione la situazione di Dejan, esterno offensivo svedese attualmente al Tottenham. Il giocatore, classe 2000, è stato recentemente accostato di nuovo al club partenopeo da fonti inglesi, che rilanciano l’ipotesi di un suo ritorno in Serie A già nella finestra di mercato estiva., che ha già .L'articolo Ilconil

Kulusevski vuole tornare in serie A, il Napoli ci pensa - ForzAzzurri.net - Il Napoli tiene nei radar Kulusevski del Tottenham. Continua il lavoro della dirigenza azzurra per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione ... (forzazzurri.net)

Tottenham, Kulusevski addio a fine stagione? Milan e Napoli sullo svedese ex Juve - Dejan Kulusevski potrebbe tornare in Italia. Lo svedese, come riportato da GiveMeSport, è in uscita dal Tottenham, motivo per cui Milan e Napoli. (tuttomercatoweb.com)

Calciomercato Juve: Milan e Napoli sull’ex bianconero! Vogliono riportarlo in Serie A, servono 60 milioni! Tutti i dettagli sull’affare - Calciomercato Juve: Milan e Napoli vogliono l’ex bianconero! Sono pronte a riportarlo in Serie A in cambio di 60 milioni! Tutti i dettagli sull’affare Tornano a rimbalzare rumors dall’Inghilterra circ ... (juventusnews24.com)