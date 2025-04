Ilrestodelcarlino.it - Il muretto antiesondazione è stato completato

E’ildi 96 centimetri di altezza, realizzato sul molo di Levante del porto, dalle Porte Vinciane fino al ristorante la Baia. La struttura proteggerà una zona che viene sistematicamente allagata in occasione delle mareggiate. Almancano solo le rifiniture e il rivestimento in pietra d’Istria, che saranno realizzati nei prossimi giorni, mentre sono già stati completati anche tutti gli allacci per le caditoie. A completamento delverrà anche installata una speciale paratia in acciaio inox a difesa del territorio. A Pasqua sarà comunque aperto un varco in sicurezza all’interno della zona di cantiere, per garantire il passaggio pedonale, in attesa di cominciare le operazioni di rivestimento della banchina con la pavimentazione. Proseguono anche i lavori nella zona terminale della banchina con la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti, con gli ultimi 50 metri del molo ancora interdetti di sicurezza.