Il montascale nella sede del Comune è rotto | la denuncia della consigliera regionale

Ha dovuto rinunciare a partecipare a un incontro istituzionale in uno spazio comunale perché il montascale per superare i gradini era rotto. È successo a Lisa Noja, consigliera regionale di Italia Viva ed ex deputata, affetta da atrofia muscolare spinale e in sedia a rotelle. Lo ha denunciato lei.

