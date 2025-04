Ilfattoquotidiano.it - Il “mistero” dell’omicidio “atipico” Alessandro Coatti, l’ipotesi di un’azione di un gruppo paramilitare

Un “omicidio” in considerazione della vittima e un vero “” per gli esperti della criminalità colombiana, il brutale omicidio del biologo molecolare italiano. Il cadavere dello scienziato è stato ritrovato smembrato in Colombia, alcuni resti sono stati recuperati ieri ma la parte inferiore è stata recuperata oggi. L’uomo, 38 anni, ricercatore laureato alla Normale di Pisa, specializzato al Max Planck Institute, e fino a qualche mese fa dipendente della Royal Society of Biology di Londra, potrebbe essere stato ucciso da gruppi paramilitari del posto.“Chi ammazza in questo modo nella regione sono quelli del Clan del Golfo e le Autodefensas Conquistadores de la Sierra”, ha detto al Tiempo l’esperto di conflitti territoriali, Lerber Dimas. “Esiste un chiaro schema ricorrente in questi crimini: corpi torturati, smembrati, infilati in sacchi della spazzatura o di caffè e abbandonati sulle strade rurali”, ha affermato a sua volta la specialista in diritti umani, Norma Vera Salazar, secondo cui “questi tipi di omicidi vengono utilizzati dai gruppi di autodifesa per inviare messaggi di allerta, incutere paura e marcare il territorio”.