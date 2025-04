.com - Il miele è l’unico alimento che non scade mai

Nel mondo effimero degli alimenti deperibili, esiste un tesoro dorato che sfida le leggi del tempo. Il, dolce nettare prodotto dalle api, rappresenta un enigma affascinante per la scienza moderna: nonmai. Mentre nei frigoriferi americani si sprecano annualmente circa 133 miliardi di libbre di cibo – equivalenti a 161 miliardi di dollari – questo elisir ambrato continua a mantenere intatte le sue proprietà per anni, decenni e potenzialmente per l’eternità.Il segreto dell’immortalità in un vasettoLa chimica unica delè il segreto della sua longevità. Con un contenuto d’acqua ridottissimo (appena il 17%) e un’alta concentrazione di zuccheri, crea un ambiente ostile alla proliferazione di batteri e muffe. Questo miracolo della natura non avviene per caso: è il risultato del lavoro instancabile delle api.