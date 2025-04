Quotidiano.net - Il menù per Carlo e Camilla: spigola e carciofi. Cos’ha in serbo lo chef di Mattarella

Roma, 9 aprile 2025 – Penultimo giorno in Italia per reIII e la regina consorte, atterrati lunedì all’aeroporto di Ciampino. Questa sera saranno ospiti al Quirinale per la cena di Stato, ultima tappa ufficiale del loro soggiorno a Roma, prima di spostarsi, domani, a Ravenna. Un’occasione speciale che unisce protocollo e sentimento: tra le meraviglie senza tempo del Bel Paese, la coppia reale festeggia anche il ventesimo anniversario di matrimonio, celebrato a Windsor il 9 aprile 2005. Per il sovrano britannico, affezionato visitatore della Penisola – si tratta della sua diciottesima visita ufficiale – l’Italia rappresenta da sempre una fonte di ispirazione, grazie al patrimonio artistico, alla storia millenaria e a una tradizione gastronomica che lo affascina profondamente.