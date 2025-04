Il magico mondo di Harold | la fantasia al potere in un film dalle poche sorprese – Recensione

Harold è il personaggio di un libro per bambini, in possesso di un pennello magico di colore viola tramite il quale riesce a materializzare qualsiasi cosa gli passi sulla testa. Ma poiché colui che l’ha creato ha smesso di scrivere le sue avventure, il Nostro decide di uscire dalle pagine per entrare nel mondo reale, con l’obiettivo di rintracciare il suo autore e convincerlo a imbastire storie tutte nuove.In Il magico mondo di Harold il protagonista non sarà solo: a fare la loro comparsa nella nostra dimensione infatti sono anche i suoi amici alce e porcospino, che nel passaggio assumono fattezze umane. Harold stringe amicizia con il piccolo Mel, un ragazzino orfano di padre che vive con la madre Terri. In seguito a un inconveniente la famiglia deciderà di offrire ospitalità al nuovo venuto, che inevitabilmente combinerà un sacco di guai nel tentativo di completare la sua missione. Superguidatv.it - Il magico mondo di Harold: la fantasia al potere in un film dalle poche sorprese – Recensione Leggi su Superguidatv.it è il personaggio di un libro per bambini, in possesso di un pennellodi colore viola tramite il quale riesce a materializzare qualsiasi cosa gli passi sulla testa. Ma poiché colui che l’ha creato ha smesso di scrivere le sue avventure, il Nostro decide di uscirepagine per entrare nelreale, con l’obiettivo di rintracciare il suo autore e convincerlo a imbastire storie tutte nuove.In Ildiil protagonista non sarà solo: a fare la loro comparsa nella nostra dimensione infatti sono anche i suoi amici alce e porcospino, che nel passaggio assumono fattezze umane.stringe amicizia con il piccolo Mel, un ragazzino orfano di padre che vive con la madre Terri. In seguito a un inconveniente la famiglia deciderà di offrire ospitalità al nuovo venuto, che inevitabilmente combinerà un sacco di guai nel tentativo di completare la sua missione.

