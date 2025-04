Il Made in Italy passa dallo spazio | 31 aziende in Colorado e c' è pure un po' di Parma

spazio. Si parla molto italiano in Colorado nei giorni dello Space Symposium, principale punto di incontro della comunità. Parmatoday.it - Il Made in Italy passa dallo spazio: 31 aziende in Colorado e c'è pure un po' di Parma Leggi su Parmatoday.it Un comparto che cresce in volume d'affari e nel radicamento nel mercato statunitense, con una presenza più che mai significativa ai principali appuntamenti mondiali dell'aero. Si parla molto italiano innei giorni dello Space Symposium, principale punto di incontro della comunità.

Il Made in Italy passa dallo spazio: 31 aziende in Colorado e c'è pure un po' di Parma. La nuova legge sullo spazio è un favore a Musk?. «Spazio privato»: la legge Elon Musk passa alla Camera. Spazio, in orbita il primo ricevitore satellitare Made in Italy per la navigazione sulla Luna. Spazio: verso la Luna il primo ricevitore satellitare "Made in Italy". Ddl Spazio, ok della Camera. Ora passa al Senato. Polizze per gli operatori e fondi per startup: tutte le novità del testo. Ne parlano su altre fonti

Il Made in Italy passa dallo spazio: 31 aziende in Colorado - Milano, 9 apr. (askanews) – Un comparto che cresce in volume d’affari e nel radicamento nel mercato statunitense, con una presenza più che mai significativa ai principali appuntamenti mondiali dell’ae ... (askanews.it)

Spazio, il made in Italy protagonista negli Usa - L'aerospazio italiano cresce in volume d'affari e nel radicamento nel mercato statunitense, con una presenza più che mai significativa ai principali appuntamenti mondiali del settore. (ANSA) ... (ansa.it)

Spazio: Urso, sara' uno dei settori Made in Italy del futuro - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - 'Il Made in Italy del futuro in due industrie che vedo piu' svilupparsi nei prossimi anni e' quello nello spazio e in oceani e mari. Infatti, come ... (ilsole24ore.com)