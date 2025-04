Il liceo Marzolla pronto per il Certamen Brundisium | in arrivo 40 studenti da tutta Italia

pronto per la IV edizione del Certamen Brundisinum. Previsto l'arrivo di circa 40 studenti da tutta Italia che, nel tardo pomeriggio del 9 aprile, saranno accolti dal dirigente scolastico del liceo Classico "B. Marzolla", professoressa Carmen Taurino, e dal comitato organizzatore.

