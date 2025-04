Ultimouomo.com - Il licenziamento di Mike Malone è il segno che la NBA sta cambiando

Il post X di Shams Charania suldi, l’allenatore dei Denver Nuggets, è arrivato a sorpresa, così come pochi giorni prima lo era stato quello per ildi Taylor Jenkins, l’allenatore dei Memphis Grizzlies. Oltre a, è stato licenziato anche il General Manager di Denver, Calvin Booth. Insomma, cosa sta accadendo in NBA?La trade che ha portato Luka Doncic ai Lakers ha aperto una nuova era per la Lega. L'attenzione si sta spostando sul mercato più della norma. Vedere Doncic passare da Dallas a Los Angeles ha minato alcune leggi non scritte; i giocatori hanno capito di non essere più al sicuro, che la Player’s league ha preso un brutto colpo: chiunque può essere scambiato per qualunque cosa e in qualsiasi momento. Gli allenatori, però, sembravano al sicuro: storicamente l’NBA non è un posto da valzer delle panchine.