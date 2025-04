Lanazione.it - Il libro di Boni sull’ultimo sopravvissuto di Auschwitz presentato a Montevarchi

Leggi su Lanazione.it

Un racconto di resistenza e memoria. E’ statonei giorni scorsi allo Spazio Soci Bibliocoop del Centro Coop.Fi diil“Mi chiamo Oleg e sonoad”, scritto da Oleg Mandic insieme a Filippo. Il volume ripercorre la drammatica esperienza di Oleg Mandic, che all’età di soli 11 anni fu arrestato e deportato adinsieme alla madre e alla nonna, non in quanto ebreo, ma come prigioniero politico. Sopravvivere all’orrore del campo di concentramento fu una sfida quotidiana, affrontata con forza e coraggio, anche grazie all’amore materno. Fame, lavori forzati, soprusi e le atrocità degli esperimenti del dottor Mengele furono il terribile scenario in cui Oleg visse fino alla liberazione, diventando l’ultimo prigioniero a uscire vivo da