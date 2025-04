Cultweb.it - Il latte fa bene o fa male? Il dibattito non si ferma mai

Ilè da millenni parte integrante dell’alimentazione umana, soprattutto nelle culture occidentali. Tuttavia, negli ultimi decenni, il suo consumo è stato oggetto di un accesotra sostenitori e detrattori. Se da un lato viene considerato una fonte preziosa di calcio, proteine e vitamine, dall’altro è stato associato a problematiche legate alla salute, tra cui intolleranze, infiammazioni e rischi cardiovascolari. Quindi, fao no? Proviamo a capirlo.Secondo le Linee guida per una sana alimentazione del Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione del CREA, ile i derivati forniscono proteine ad alto valore biologico, calcio biodisponibile, vitamina D, vitamina B12 e fosforo, nutrienti essenziali per la salute di ossa e muscoli.Numerose meta-analisi e revisioni sistematiche hanno conto il legame tra un moderato consumo die una riduzione del rischio di osteoporosi, specialmente nelle donne in post-menopausa (fonte: National Osteoporosis Foundation).