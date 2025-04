Il governo vara il Def 2025 stime di crescita dimezzate + 06% Non ancora deciso aumento budget difesa

Ilfattoquotidiano.it - Il governo vara il Def 2025, stime di crescita dimezzate (+ 0,6%). “Non ancora deciso aumento budget difesa”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Documento di economia e finanza (Def), il primo documento dell’anno sull’andamento dei conti pubblici. Il Def da quest’anno, dopo un passaggio normativo cambierà nome in Dfp, Documento di finanza pubblica. Nella conferenza stampa seguita al Cdm il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato “Abbiamodi adottarediallineate a quelle recentemente ridotte da Banca d’Italia, quindi abbiamo unareale del Pil di 0,6% nel, 0,8% nel 2026 e 0,8% nel 2027, dimezzando di fatto la previsione del Piano che era 1,2%”Il deficit viene indicato al 3,3% del Pil quest’anno, per poi scendere al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027. “L’effetto di cassa dei crediti del superbonus tenderà a sgonfiarsi, anche il piano di traiettoria in base alla nuova governance europea risulta rispettato: noi prevediamo 1,3%, poi 1,6%, 1,9%, 1,7% e 1,5% nel 2029?, ha detto Giorgetti.