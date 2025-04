Il governo dà il via libera al Documento di economia e finanza 2025 Giorgetti | Deficit del 33% nel 2025 al 28% nel 2026

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi – mercoledì 9 aprile – il nuovo Def, ovvero il primodell’anno sull’andamento dei conti pubblici. Il Def da quest’anno, dopo un passaggio normativo cambierà nome in Dfp,dipubblica. È arrivata in oltre l’approvazione del Cdm allo schema di disegno di legge che modifica la legge delega per la riforma fiscale. Con il provvedimento, si proroga fino a fine dicembre il termine per l’emanazione dei decreti legislativi per l’attuazione della delega, con cui a sua volta il parlamento ha demandato aldi scrivere la legge. «Abbiamo deciso di adottare stime di crescita allineate a quelle recentemente ridotte da Banca d’Italia, quindi abbiamo una crescita reale del Pil di 0,6% nel, 0,8% nele 0,8% nel 2027, dimezzando di fatto la previsione del Piano che era 1,2%».

