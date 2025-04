Ilrestodelcarlino.it - Il giro di vite sui monopattini. Una multa ogni cinque giorni. L’uso del casco è ancora indigesto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La primaa Rimini era scattata poche ore dopo l’entrata in vigore delle modifiche al codice della strada. Il 15 dicembre gli agenti della polizia locale avevano sanzionato un uomo che girava in monopattino senza. Da allora i controlli dei vigili sono proseguiti, ma non c’è stata quella strage di multe che qualcuno temeva. In questi mesi le sanzioni fatte a Rimini per isono state 25. Quasi la metà per il mancato uso del, una delle principali novità introdotte nel codice della strada. Sono state 12 le multe per il. Che è sempre obbligatorio, sia per chi viaggia su mezzi privati, sia per chi usa quelli a noleggio. Tra i sanzionati a Rimini, sono diversi quelli fermati dagli agenti mentre giravano cona noleggio. Altre 5 persone sono statete perché sorprese a viaggiare su strade dove il monopattino non può più circolare: con il nuovo codice,dei mezzi è consentito solo su strade urbane con limite di velocità di 50 km orari.