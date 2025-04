Quotidiano.net - ‘Il Giardiniere’: com’è la nuova serie spagnola in uscita su Netflix

”Il Giardiniere” sta per spalancare le porte del suo mondo. L’11 aprile esce suuna dellepiù attese di questo periodo. Una produzionecomposta da 6 episodi di circa 50-60 minuti l’uno che vede come protagonista Álvaro Rico, già noto al pubblico per aver interpretato Polo in un’altraiberica di successo: "Élite". Scopriamo trama, cast e curiosità su ‘Il. Il Giardiniere: la trama Una serra come copertura per una rete di sicari: è questo lo scenario in cui si muove Elmer (Álvaro Rico) un giovane tormentato da un passato oscuro e da un presente dominato da sua madre, China Jurado. Donna manipolatrice e ossessiva, La China gestisce un’attività di giardinaggio che cela in realtà una spietata organizzazione criminale. Il cuore del racconto è la lotta interiore di Elmer, cresciuto in un ambiente dominato dalla violenza e privo di emozioni a causa di un misterioso incidente che ha subito quando aveva solo sei anni.