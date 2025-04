Il Genoa blinda Vasquez

Genoa inizia a pensare al futuro. Il suo campionato sta volgendo al termine in una posizione assolutamente tranquilla di classifica e anzi adesso il mirino è puntato sulla parte sinistra della classifica. La missione salvezza è andata in archivio ormai da tempo e la nuova società ha già. Genovatoday.it - Il Genoa blinda Vasquez Leggi su Genovatoday.it Ilinizia a pensare al futuro. Il suo campionato sta volgendo al termine in una posizione assolutamente tranquilla di classifica e anzi adesso il mirino è puntato sulla parte sinistra della classifica. La missione salvezza è andata in archivio ormai da tempo e la nuova società ha già.

Il Genoa blinda Vasquez. Il Genoa blinda Vasquez. Genoa spento con l’Empoli terz’ultimo, lo salvano Vasquez e una papera di Silvestri: 1-1. Genoa, la classifica blinda Vieira. Qualcuno critica il gioco, ma la salvezza è in tasca. Il Genoa blinda il suo ultimo gioiellino: rinnovo fino al 2029 per Ekhator. Genoa corsaro 2-1 a Empoli, altro step verso la salvezza. Ne parlano su altre fonti

Genoa, operazione rinnovi per Thorsby e Martin. E per guidare la difesa si punta su Vasquez - Oltre all’obiettivo 10° posto, i rossoblù stanno pianificando la prossima stagione con l’intenzione di confermare gli uomini chiave di Vieira ... (ilsecoloxix.it)

Il Genoa si regala tre punti che valgono la salvezza. Zanoli stende l'Udinese - Genoa - Udinese 1-0 Marcatore: 32'st Zanoli Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Sabelli 6.5, De Winter 6, Vasquez 7 (37'st Matturro sv), Martin 5.5; Frendrup 6.5, Masini 6 (10'st Onana 6); Zanoli 7 (37'st Messi ... (msn.com)

Genoa, Matturro: "Godin un idolo. Con Vasquez siamo amici, vorrei arrivare al suo livello" - Classe 2004, un campionato del mondo Under 20 vinto con l'Uruguay e un posto nel Genoa da guadagnare ... ruolo naturale è in mezzo ma lì c’è Vasquez, uno dei top in A, rendimento incredibile. (tuttomercatoweb.com)