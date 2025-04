Il gas parte in calo -4% a 347 euro al Megawattora

Il gas parte in calo (-4%) a 34,7 euro al Megawattora - Prezzo del gas in chiaro ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha aperto in calo del 4% a 34,7 euro al Megawattora. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Bollette del gas in calo: come cambiano le tariffe e cosa ci si aspetta per i prossimi mesi - Le tariffe del gas per i clienti rimasti in tutela dovrebbero scendere del 10% grazie alla riduzione dei prezzi sui mercati all’ingrosso ... (msn.com)

Il gas parte in lieve calo (-1%) a 40,7 euro al Megawattora - Prezzo del gas in leggero ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad aprile ha aperto in calo dell'1,1% a 40,7 euro al Megawattora. (ANSA). (AN ... (ansa.it)