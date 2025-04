Il futuro di Simona Ventura tra conferme e smentite

Simona Ventura e il suo possibile ruolo in L'Isola dei Famosi.

Simona Ventura: «Negli anni del successo pensavo di avere tutto, ma ero sola. La lite con Mara Venier? Non ricordo neanche perché» - Sessant'anni e non sentirli, parola di Simona Ventura. Intervistata dalla rivista Chi la conduttrice Rai ha confessato di essere felice e appagata nei panni di sessantenne: «Oggi so ... (ilmattino.it)

Simona Ventura e il possibile ritorno all'Isola dei Famosi - Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato scosso da voci insistenti riguardo al possibile ritorno di Simona Ventura all’Isola dei Famosi. Dopo un anno di assenza, i fan del reality show di Medi ... (notizie.it)

Simona Ventura: sessant’anni di vita e carriera tra successi, sfide e nuove prospettive - Simona Ventura, in un'intervista a "Chi", riflette sui suoi sessant'anni, il percorso verso la serenità dopo l'incidente del 2018 con il figlio Niccolò e la riconciliazione con Mara Venier. (ecodelcinema.com)