Il futuro delle province tra centralità istituzionale e inutilità | dibattito pubblico al circolo Empedocleo

circolo Empedocleo in via Atenea si appresta ad ospitare un convegno sul tema “Il futuro delle province: tra centralità istituzionale ed inutilità”. È organizzato dagli stessi relatori che hanno ritenuto opportuno offrire questa opportunità di confronto a tutti coloro che vorranno intervenire. Agrigentonotizie.it - “Il futuro delle province tra centralità istituzionale e inutilità”: dibattito pubblico al circolo Empedocleo Leggi su Agrigentonotizie.it Ilin via Atenea si appresta ad ospitare un convegno sul tema “Il: traed”. È organizzato dagli stessi relatori che hanno ritenuto opportuno offrire questa opportunità di confronto a tutti coloro che vorranno intervenire.

“Il futuro delle province tra centralità istituzionale e inutilità”: dibattito pubblico al circolo Empedocleo. “Elezioni Province”: appello all’unità delle opposizioni. (ARC) Enti locali: Regione, con future Province servizi pi efficienti. Asti sarà 'capitale per un giorno' delle Province piemontesi: assemblea UPI per il futuro di questi Enti. 30 anni Conferenza Presidenti Assemblee legislative. Fontana: "Regioni rivestono ruolo centrale nell'assetto del Paese". Presente Mattarella | comunicazione.camera.it. Unione Province Piemontesi, sabato 1° marzo ci sarà l'assemblea generale ad Asti. Ne parlano su altre fonti

Agrigento, al Circolo Empedocleo incontro su futuro Province - Si svolgerà il 14 aprile alle 17 al circolo Empedocleo (via Atenea, Agrigento) un confronto pubblico, forse l'unico, prima del ritorno della politica nella Provincia di Agrigento. Il convegno è organi ... (scrivolibero.it)

Enti locali: Regione, con future Province servizi più efficienti - Aquileia, 5 apr - Nell'iter parlamentare in corso per la modifica dello Statuto di autonomia del Fvg al fine di istituire i nuovi Enti di area vasta è già calendarizzata, per il prossimo ... (ilgazzettino.it)