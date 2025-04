Cityrumors.it - Il futuro del CONI: strategie, alleanze e un rebus da 30 voti

Lunedì la svolta suldelcon Malagò: il 26 giugno si vota il nuovo presidente, ma i giochi sono apertiIl countdown è ufficialmente iniziato. Il 26 giugno si voterà per la presidenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il clima è tutt’altro che disteso. Con Giovanni Malagò pronto a concludere il suo terzo e ultimo mandato alla guida del, si apre un nuovo capitolo fatto die incertezze numeriche.Malagò concluderà il suo mandato alCityrumors.it foto AnsaTutto ruota attorno a un dato: 30in bilico che potrebbero fare la differenza. Un margine sottile in una platea elettorale composta dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, dai rappresentanti degli atleti e da quelli delle discipline associate. Un margine che alimenta manovre politiche e tensioni, in vista di una corsa alla successione che si preannuncia complessa e potenzialmente divisiva.