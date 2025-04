Il Fuorisalone sbarca a Varedo | la Frozen Forest in villa Bagatti Valsecchi

Fuorisalone arriva a Varedo per il secondo anno consecutivo, portando arte e design nei luoghi più iconici della città. L'evento, organizzato da Alcova che prevede un'affluenza di 180mila visitatori, è iniziato lunedì 7 e terminerà domenica 13 aprile.Le installazioni sono state allestite.

In Brianza c'è una foresta ghiacciata in Brianza: dove vederla. Fuorisalone 2025: conto alla rovescia per oltre mille eventi. I «Mondi connessi» legano arte, tecnologia e design. In arrivo la Design Week: il Fuorisalone debutta anche fuori dalla Provincia. Tante nuove location, da Sarpi a Mecenate. Ne parlano su altre fonti

