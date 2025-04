Il fronte del centrodestra | Governatore trasparente sinistra prenda esempio

Governatore Francesco Acquaroli – in vista delle elezioni regionali, e ribaltare il campo con un caso da opporre a un altro caso, deflagrato in casa stavolta: l’Atim in Regione contro Affidopoli a Pesaro, l’inchiesta della Procura per concorso in corruzione e falso di cui s’è subito appropriata la narrazione del centrodestra (anche in chiave elettorale). È questa la strategia del Pd, che ora sul pasticcio dell’Atim cerca e vuole un bagno di sangue (politico) per il centrodestra in Consiglio regionale. Dalle parti della maggioranza l’hanno capito già dalle prime bordate in volo all’indirizzo del Governatore, e non è un caso che il tiro contraereo sia scattato subito, mirando anche qui al bersaglio grosso, il candidato dem (e del centrosinistra) alle regionali, Matteo Ricci. Ilrestodelcarlino.it - Il fronte del centrodestra: "Governatore trasparente, sinistra prenda esempio" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Picconare l’Atim per colpire il bersaglio grosso – leggasi ilFrancesco Acquaroli – in vista delle elezioni regionali, e ribaltare il campo con un caso da opporre a un altro caso, deflagrato in casa stavolta: l’Atim in Regione contro Affidopoli a Pesaro, l’inchiesta della Procura per concorso in corruzione e falso di cui s’è subito appropriata la narrazione del(anche in chiave elettorale). È questa la strategia del Pd, che ora sul pasticcio dell’Atim cerca e vuole un bagno di sangue (politico) per ilin Consiglio regionale. Dalle parti della maggioranza l’hanno capito già dalle prime bordate in volo all’indirizzo del, e non è un caso che il tiro contraereo sia scattato subito, mirando anche qui al bersaglio grosso, il candidato dem (e del centro) alle regionali, Matteo Ricci.

Il fronte del centrodestra: "Governatore trasparente, sinistra prenda esempio". Consiglio bloccato da 2 mesi e caso Olivieri, il centrodestra in Regione attacca Emiliano: "Venga in aula". Ne parlano su altre fonti

Genova, l’idea possibile del centrodestra: schierare il governatore Bucci capolista per Piciocchi - Non basta, il suo cognome bene in vista al posto di quello del candidato sindaco nel simbolo sulla lista “Orgoglio Genova”. Marco Bucci, governatore, ex sindaco e (malgrado la smentite) primo ... (genova.repubblica.it)

Centrodestra, depositata la mozione di sfiducia al governatore Emiliano - I gruppi di centrodestra nel Consiglio regionale della Puglia - FdI, Lega, FI e La Puglia domani - hanno depositato la mozione di sfudicia al governatore Michele Emiliano, così come avevano ... (msn.com)

Magistà abbandona il video (ma non la direzione del TgNorba): passo in avanti verso la candidatura a governatore con il Centrodestra - Potrebbe essere il direttore del TgNorba, Vincenzo Magistà, il candidato governatore della Regione Puglia per il centrodestra. «Al momento - spiega all'ANSA Magistà - ci siamo incontrati, certo ... (quotidianodipuglia.it)